Зачем России нужен новый закон о спорте?

В России необходимо принять новый закон о спорте, в котором должны быть отрегулированы вопросы не только развития физкультуры и спорта, но и государственно-частного партнёрства, стимулирования малого и среднего бизнеса в этой области, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв.
По его словам, закон «О физической культуре и спорте» был принят в 2007 году. С тех пор появилось множество новых вызовов как на национальном, так и на международном уровне. Точечными поправками многие проблемы устранены. Но сейчас этот закон представляет собой «лоскутное одеяло». «Время не стоит на месте, область применения документа значительно расширилась, например, в поле зрения государства попала фитнес-индустрия… Поэтому и необходим новый федеральный закон, разрешающий все актуальные нюансы», — сказал Михаил Дегтярёв.
Депутат подчеркнул, что одной из стратегических задач России является увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом граждан до 55% к 2024 году. «Новый закон должен помочь в решении этого вопроса, чтобы в перспективе выйти и на более высокие показатели, — отметил Дегтярёв. — Для этого необходима масштабная работа, в частности, по обеспечению граждан спортивной инфраструктурой, объекты которой должны быть в шаговой доступности. Особенно это важно в сельских территориях».
Также в законе могут быть созданы максимально благоприятные условия для государственно‑частного партнёрства в сфере спорта, установлены дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса, уточнены требования по обеспечению безопасности во время соревнований. «При этом нужно проанализировать систему нормативного регулирования в проведении крупных спортивных мероприятий, турниров и связанной с ними бизнес‑индустрии. Это касается, в том числе, рекламы, ставок на спорт», — считает Михаил Дегтярёв.