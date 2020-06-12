В России необходимо принять новый закон о спорте, в​ котором​ должны быть отрегулированы​ вопросы не только​ развития физкультуры и​ спорта, но и​ государственно-частного партнёрства, стимулирования малого и среднего бизнеса в этой области, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физической​ культуре, ​ спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв​.

По его словам, закон «О физической культуре и спорте» был принят в 2007 году. С тех пор появилось множество новых вызовов как на национальном, так и на международном уровне. Точечными поправками многие проблемы устранены. Но сейчас этот закон представляет собой «лоскутное одеяло». «Время не стоит на месте, область применения документа значительно расширилась, ​ например, в поле зрения государства попала фитнес-индустрия… Поэтому и необходим​ новый​ федеральный​ закон, разрешающий​ все​ актуальные нюансы», — сказал Михаил Дегтярёв

Депутат подчеркнул, что одной из стратегических задач России является увеличение​ доли систематически занимающихся физкультурой и​ спортом граждан до 55% к 2024 году. «Новый закон должен​ помочь в решении​ этого вопроса, чтобы​ в перспективе выйти и на​ более высокие показатели, — отметил Дегтярёв. — Для этого​ необходима масштабная работа, в частности, ​ по​ обеспечению​ граждан спортивной инфраструктурой, ​ объекты которой должны быть в шаговой доступности. Особенно это важно​ в сельских территориях».

Также в законе могут быть созданы максимально благоприятные условия для государственно‑частного партнёрства в сфере спорта, установлены дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса, уточнены требования по обеспечению безопасности во время соревнований. «При этом нужно проанализировать систему нормативного регулирования в​ проведении​ крупных спортивных мероприятий, турниров и связанной с ними бизнес‑индустрии. Это касается, в том числе, рекламы, ставок на спорт», — считает Михаил Дегтярёв.