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Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду 

Lenta.ru и ещё 11 8 часов назад
В Токио захотели отменить Олимпиаду
Фото: Reuters
Лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора японской столичной префектуры. Об этом сообщает ТАСС.
Политик заявил, что главным пунктом его программы станет отмена летних Игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году.
«Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — пообещал кандидат.
Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ объявила о выдвижении на второй срок.
Ранее сообщалось, что правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио рассмотрят возможность проведения мероприятия в упрощенном формате из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Среди мер, которые могут быть приняты для обеспечения безопасности соревнований, называют сокращение числа участников церемоний открытия и закрытия, а также ограничение количества зрителей на аренах.
О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.
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Летние виды спорта , Таро Ямамото
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