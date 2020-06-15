В Токио захотели отменить Олимпиаду

Лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора японской столичной префектуры. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что главным пунктом его программы станет отмена летних Игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — пообещал кандидат.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ объявила о выдвижении на второй срок.

Ранее сообщалось, что правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио рассмотрят возможность проведения мероприятия в упрощенном формате из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Среди мер, которые могут быть приняты для обеспечения безопасности соревнований, называют сокращение числа участников церемоний открытия и закрытия, а также ограничение количества зрителей на аренах.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.