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В Токио снова задумались над переносом Олимпиады 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Олимпиаду вновь хотят перенести
Фото: Илья Тимин/РИА Новости
В Токио допускают возможность снова перенести Олимпийские игры. Об этом заявил директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси в беседе с газетой Nikkan Sports.
Такахаси заметил, что в первую очередь организаторы стремятся к проведению соревнований летом 2021 года. Однако полностью отменять их нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира. Отмечается, что подобное заявление от ответственного за проведение Олимпиады лица прозвучало в первый раз.
Ранее стало известно, что более половины спонсоров Олимпийских игр 2020 года в Токио могут отказаться от финансирования соревнований. 65 процентов компаний отметили, что пока не решили, будут ли пролонгировать договоры о сотрудничестве
О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.
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Комментарии 1
Летние виды спорта , Прочее
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