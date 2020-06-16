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16-летняя альпинистка-чемпионка упала со скалы и умерла 

Артём Кульша и ещё 5 17 минут назад
16-летняя чемпионка разбилась в Альпах
Фото: globallookpress.com © Enrico Calderoni/AFLO
Французская альпинистка Люси Дуади упала со скалы в Альпах и скончалась. Об этом сообщает французское издание Paris Match.
На днях 16-летняя Дуади занималась скалолазанием в коммуне Кроль на юго-востоке Франции. Во время перехода между двумя секторами для скалолазания она поскользнулась и упала с высоты 150 метров. В результате падения спортсменка скончалась.
Дуади, как сообщал «Рамблер», — чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров 2019 года. Она завоевала золотую медаль в дисциплине на трудность. На взрослом чемпионате мира альпинистка стала шестой в дисциплине боулдеринг.
В 2010 году в Альпах погибла российская сноубордистка Полина Петроченко. Ей было 14 лет. В ходе тренировки на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии спортсменка упала и ударилась головой. Она была госпитализирована и скончалась некоторое время спустя. Петроченко была членом юношеской сборной России по сноуборд-кроссу.
В октябре 2019 года в словенских Альпах в результате падения со скалы во время катания на велосипеде погибла российская туристка.
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Летние виды спорта , СБОРНАЯ РОССИИ
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