16-летняя чемпионка разбилась в Альпах

Французская альпинистка Люси Дуади упала со скалы в Альпах и скончалась. Об этом сообщает французское издание Paris Match.

На днях 16-летняя Дуади занималась скалолазанием в коммуне Кроль на юго-востоке Франции. Во время перехода между двумя секторами для скалолазания она поскользнулась и упала с высоты 150 метров. В результате падения спортсменка скончалась.

Дуади, как сообщал «Рамблер», — чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров 2019 года. Она завоевала золотую медаль в дисциплине на трудность. На взрослом чемпионате мира альпинистка стала шестой в дисциплине боулдеринг.

В 2010 году в Альпах погибла российская сноубордистка Полина Петроченко. Ей было 14 лет. В ходе тренировки на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии спортсменка упала и ударилась головой. Она была госпитализирована и скончалась некоторое время спустя. Петроченко была членом юношеской сборной России по сноуборд-кроссу.

В октябре 2019 года в словенских Альпах в результате падения со скалы во время катания на велосипеде погибла российская туристка.