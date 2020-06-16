«Циничная бегунья»: история попавшейся на допинге россиянки 

Норвежская газета вспомнила историю российской бегуньи Лилии Шобуховой , одной из первых российских спортсменок, рассказавших о допинге. Издание назвало ее «циничной звездой, которая платила, чтобы выигрывать, а потом рассказала все на камеру».

Как писал «Рамблер», в 2015 году немецкий телеканал ARD выпустил серию фильмов о допинге в российском спорте. В одном из фильмов Шобухова заявила, что заплатила около 450 тысяч евро за сокрытие положительных допинг-проб и допуск на Олимпиаду 2012.

В фильме отмечалось, что проблемы у Шобуховой начались в 2011 году, когда с ней якобы связались российские спортивные чиновники, сообщили о проваленных ею допинг-пробах и запросили 150 тысяч евро за сокрытие этого факта.

По словам спортсменки, она сняла деньги с их общего с мужем счета, прилетела в Москву и отдала всю сумму сотрудникам Всероссийской федерации легкой атлетики. Допинговую схему бегуньи разоблачили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, поэтому Шобуховой приходилось платить снова и снова.

В системе по сокрытию допинг-проб, как утверждалось в фильме, участвовали глава ассоциации Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак.

За участие в каждом новом соревновании с Шобуховой требовали деньги и в итоге сумма серьезно выросла. Однако через год в России ее все равно дисквалифицировали за допинг, тогда она уже была беременна.

Dagbladet отмечает, что Ламина Диака подозревают в заключении прямых договоренностей о сокрытии положительных допинг проб с российскими властями. Большинство фигурантов коррупционного скандала сейчас находятся на свободе в своих странах, а завершению судебного процесса в их отношении мешает пандемия.