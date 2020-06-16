Чемпионка мира по скалолазанью сорвалась со скалы 

Французская спортсменка, чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания Франции

16-летняя Дуади сорвалась со скалы и упала в 150-метровый обрыв, когда осматривала окрестности между двумя оборудованными поручнями тренировочными секторами.

Люси Дуади выиграла бронзу на чемпионате Европы по боулдерингу 2019 года, а также золото на чемпионате мира-2019 среди юниоров. На Кубке мира по скалолазанию 2019 года Дуади заняла пятое место.

Ранее «Рамблер» писал, что молдавская спортсменка, чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна 16-го этажа в Кишиневе и погибла. Родственники 21-летней Медвецки не верят в ее самоубийство и настаивают, что это был несчастный случай.