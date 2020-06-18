Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Герта
Герта
1 4
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
2 1
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Фортуна Фортуна
Боруссия Д
Боруссия Д
0 2
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер
Бавария
Бавария
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Унион Унион

Тренеру стало обидно за державу из-за Ефимовой 

Вероника Полынина и ещё 5 3 часа назад
Тренеру стало обидно за державу из-за Ефимовой
Фото: Instagram
Бывший тренер российской пловчихи Юлии Ефимовой Ирина Вятчанина рассказала, как отреагировала на переезд спортсменки в США.
«За державу мне было обидно ещё тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого не могла вообще смотреть соревнования. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть её истерики на чемпионате мира — 2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, всё было очень неоднозначно», — сказала Вятчанина в интервью RT.
Вятчанина также оценила перспективы своей бывшей подопечной на Олимпийских играх в Токио, перенесенных на 2021 год. По мнению заслуженного тренера России, Ефимова в Токио может побороться за долгожданное олимпийское золото. Для этого ей нужно не прогрессировать, а удержать свои нынешние показатели.
Как сообщал «Рамблер», 28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
Юлия Ефимова тренировалась у Вятчаниной с 2005 до 2011 года, под ее руководством спортсменка добилась первых международных успехов. В 2011 году Ефимова перешла к тренеру Дэвиду Сало и переехала в Калифорнию.
Видео дня. В Москве возобновили тренировки на спортивных аренах
Комментарии 13
Летние виды спорта , Дэвид Сало , Юлия Ефимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роман с учеником Тутберидзе: Липницкая ждет ребенка
Роман с учеником Тутберидзе: Липницкая ждет ребенка
Липницкая ждет ребенка
Липницкая ждет ребенка
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Осталось пристроить мать»: Ургант высмеял Плющенко
«Осталось пристроить мать»: Ургант высмеял Плющенко
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение