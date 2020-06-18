Тренеру стало обидно за державу из-за Ефимовой 

Бывший тренер российской пловчихи Юлии Ефимовой Ирина Вятчанина рассказала, как отреагировала на переезд спортсменки в США.

«За державу мне было обидно ещё тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого не могла вообще смотреть соревнования. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть её истерики на чемпионате мира — 2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, всё было очень неоднозначно», — сказала Вятчанина в интервью RT.

Вятчанина также оценила перспективы своей бывшей подопечной на Олимпийских играх в Токио, перенесенных на 2021 год. По мнению заслуженного тренера России, Ефимова в Токио может побороться за долгожданное олимпийское золото. Для этого ей нужно не прогрессировать, а удержать свои нынешние показатели.

Как сообщал «Рамблер», 28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.