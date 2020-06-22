Чемпионка мира умерла в 30 лет

В возрасте 30 лет умерла чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета из Сербии Бобана Момчилович-Величкович, сообщает РИА Новости. Женщина скончалась спустя несколько недель после того, как родила ребенка.

Спортсменка умерла 21 июня. Журналисты отмечают, что смерть наступила после непродолжительной, но тяжелой болезни.

Бобана Момчилович-Величкович являлась многократной чемпионкой Европы. В 2014 году она выиграла мировой турнир. Дважды спортсменка представляла национальную сборную на Олимпийских играх: в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В обоих случаях она заняла седьмое место.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Альпах, упав со скалы, скончалась французская альпинистка Люси Дуади. Девушке было 16 лет, она являлась чемпионкой мира по альпинизму среди юниоров. Трагедия произошла в коммуне Кроль на юго-востоке Франции. Дуади во время перехода между двумя секторами для скалолазания поскользнулась и упала с высоты 150 метров. Девушка скончалась на месте.