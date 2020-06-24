СМИ: США могут прекратить финансирование WADA 

Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONCP) призвало Конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не предпримет серьезных мер по реформированию.
Об этом сообщает Washington Post. Согласно отчёту ONDCP, США ежегодно приносят WADA $2,7 млн Это самый значительный вклад среди всех стран.
«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA», — говорится в отчёте ONDCP.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции WADA не должны затрагивать интересы «чистых» российских спортсменов.