Фото российской гимнастки вызвало споры в Сети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina (@karolisha. s) 24 Июн 2020 в 3:49 PDT Олимпийская чемпионка 2012 года по гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она изображена сидящей на шпагате. Большинство пользователей по достоинству оценили форму закончившей карьеру спортсменки, но нашлись и те, кто раскритиковал девушку, сравнив ее с балериной Анастасией Волочковой.

Пост был опубликован 24 июня. На снимках Севастьянова изображена в спортивной одежде голубого цвета: в топе и лосинах. Судя по геотегу, фото сделано в Монте-Карло. На одном фото спортсменка лежит на бордюре на фоне моря, на другом — выполняет стойку в шпагате на перилах.

«Цвет морской волны теперь мой любимый», — написала она.

Большинство подписчиков Севастьяновой по достоинству оценили снимки спортсменки. Они отметили, что девушка, отошедшая от профессионального спорта, сумела сохранить отличную физическую форму. При этом некоторые, указав на предыдущие похожие посты, заявили, что в аккаунте Севастьяновой стало слишком много шпагатов. Девушке посоветовали «прекращать с этим», чтобы не стать окончательно похожей на Анастасию Волочкову.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Волочкова выложила в соцсети снимок, на котором она в белом платье делает вертикальный шпагат из люка автомобиля Lexus, находясь при этом в салоне машины.