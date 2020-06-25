Паралимпийка погибла при попытке пересечь океан

Американская гребчиха и метательница ядра Анжела Мэдсен погибла. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

60-летняя Мэдсен, как сообщал «Рамблер», была трехкратной чемпионкой мира по паралимпийской гребле и бронзовой призеркой Паралимпийских игр 2012 года в толкании ядра.

В апреле в попытке стать первой женщиной, в одиночку пересекшей Тихий океан, и самой возрастной женщиной, переплывшей океан, она на лодке выплыла из Калифорнии. В июле Мэдсен планировала доплыть до Гавайев, преодолев расстояние в четыре тысячи километров.

Позавчера ее жена Деб сообщила, что ей это не удастся. По ее словам, Береговая охрана США обнаружила тело Мэдсен в воде, привязанное к лодке.

«Это был явный риск с самого первого дня, и Анжела знала об этом больше, чем кто-либо другой. Она была готова умереть, занимаясь тем, что любила больше всего», — заявила режиссер Сорайя Сими, которая снимала документальный фильм о путешествии Мэдсен.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 16-летняя французская альпинистка Люси Дуади скончалась в результате падения со скалы в Альпах во время занятия скалолазанием в коммуне Кроль на юго-востоке Франции.