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ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ВАДА ответило на угрозу США по финансированию
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агентство направило комментарий к докладу управления по борьбе с наркотиками США, которое предложило прекратить финансирование ВАДА.
Агентство подчеркнуло, что США «были с ВАДА с момента создания агентства в 1999 году». ВАДА обеспокоено, что управление по борьбе с наркотиками решило выдвинуть обвинение «без должного учета фактов». Также ВАДА отметило, что управление «не подняло ни одной из этих проблем на заседаниях совета» агентства.
Ежегодный вклад США в ВАДА составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран, передает ТАСС.
В США от ВАДА требуют реформирования в связи с тем, что ВАДА в ситуации с допинговым скандалом в российском спорте, по мнению Вашингтона, «продолжает демонстрировать недостатки в независимости» и в «способности привлекать к ответственности страны».
Напомним, управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало Конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА в случае, если организация не проведет необходимых реформ.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Дональд Трамп , Конгресс США , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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