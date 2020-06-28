Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла онлайн-турнир по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Соревнования проходят в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой

В турнире принимают участие гимнастки из Израиля, Киргизии, Узбекистана и России. Команды Израиля и Узбекистана (вторая — в групповых упражнениях) выступают на своих домашних аренах, их выступления проходят в прямом эфире. В столице за медали борются спортсменки из Узбекистана (личное первенство), Киргизии и России. Из-за пандемии COVID-19 соревнования проходят без зрителей.

Дина Аверина в упражнениях с обручем стала первой с результатом 25,15 балла. Второе место заняла ее родная сестра Арина Аверина (23,90), бронзовую медаль взяла представительница Узбекистана Екатерина Фетисова (21,20).