«Булочки сладкие»: Ефимова выложила откровенное фото 

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова разместила в Instagram фото в купальнике, вызвав восхищение поклонников.
На фото спортсменка стоит вполоборота в черном бикини. Снимок сделан на пляже в Калифорнии.
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике», — отметила олимпийская чемпионка.
Пользователи соцсети выразили свое восхищение фигурой Ефимовой. При этом неоднозначный комментарий оставил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Булочки сладкие… но где же ананасы?» — поинтересовался он.
«Рамблер» писал, что ранее Юлия Ефимовой поразила своих зарубежных фанатов, опубликовав откровенную фотографию в купальнике.