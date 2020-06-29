«Булочки сладкие»: Ефимова выложила откровенное фото 

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На фото спортсменка стоит вполоборота в черном бикини. Снимок сделан на пляже в Калифорнии.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике», — отметила олимпийская чемпионка.

Пользователи соцсети выразили свое восхищение фигурой Ефимовой. При этом неоднозначный комментарий оставил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

«Булочки сладкие… но где же ананасы?» — поинтересовался он.

«Рамблер» писал, что ранее Юлия Ефимовой поразила своих зарубежных фанатов, опубликовав откровенную фотографию в купальнике.