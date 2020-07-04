50 российских спортсменов ждет дисквалификация

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.

Функционер отметил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в 2018 году стало правильным решением для WADA.

"Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя их повторные анализы еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать", — цитирует Баньку The First News.

По словам главы WADA, организация подготовила 289 дел после проверки данных лаборатории.