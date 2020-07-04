50 российских спортсменов ждет дисквалификация

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Функционер отметил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в 2018 году стало правильным решением для WADA.
"Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя их повторные анализы еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать", — цитирует Баньку The First News.
По словам главы WADA, организация подготовила 289 дел после проверки данных лаборатории.
Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация поддержит Россию в споре между WADA и РУСАДА.