Подписан рекордный контракт в истории спорта 

Звезда американского футбола Патрик Махоумс подписал крупнейший в истории спорта контракт на сумму 503 млн долларов. Махоумс, выступающий за «Канзас-Сити» продлил договор с клубом на десять лет, сообщает «Интерфакс». Новое соглашение вступит в силу со следующего года.

По сумме сделки 24-летний Махоумс опередил американского бейсболиста Майка Траута, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с клубом «Лос-Анджелес» на сумму 426,5 млн долларов.

В 2020 году «Канзас-Сити» выиграл Национальную футбольную лигу, победив в финале, Супербоуле, «Сан-Франциско». Махоумс был признан самым ценным (MVP) игроком финального матча.