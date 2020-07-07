«Избивали палкой и не давали есть»

На британском канале ITV вышли интервью нескольких бывших гимнасток национальной сборной с рассказами о жестоком обращении тренеров. Бывшая чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс утверждает, что наставник бил ее палкой и не давал есть в течение недели ради того, чтобы девушка сбросила вес. Также на Кэтрин постоянно кричали и в качестве наказания запирали одну в комнате. Из-за стресса Лайонс была вынуждена завершить карьеру.
Чемпионка Игр Британского содружества Лиза Мейсон, выступавшая за Великобританию на Олимпиаде-2000, заявила, что подверглась физическому насилию с 10 лет. Тренеры заставляли ее тренироваться и выступать с травмами, давая сильное обезболивающее. Однажды Мейсон пришлось выйти на помост со стрессовым переломом ноги.
«Психическое и физическое насилие было для нас нормой, — сказала еще одна спортсменка, имя которой не называется. — Но я никогда не узнаю, могла ли я показывать такие же результаты, если бы меня не избивали на тренировках».
Федерация спортивной гимнастики Великобритании в связи с выдвинутыми обвинениями опубликовал заявление, в котором осудила «любое поведение тренеров, которое вредит здоровью спортсменок». Напомним, что несколько лет назад в результате скандала с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним было вынуждено уйти в отставку руководство федерации спортивной гимнастики США. Главный обвиняемый — физиотерапевт американской команды Ларри Нассар получил более 200 лет тюрьмы.