«Избивали палкой и не давали есть»

На британском канале ITV вышли интервью нескольких бывших гимнасток национальной сборной с рассказами о жестоком обращении тренеров. Бывшая чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс утверждает, что наставник бил ее палкой и не давал есть в течение недели ради того, чтобы девушка сбросила вес. Также на Кэтрин постоянно кричали и в качестве наказания запирали одну в комнате. Из-за стресса Лайонс была вынуждена завершить карьеру.

Чемпионка Игр Британского содружества Лиза Мейсон, выступавшая за Великобританию на Олимпиаде-2000, заявила, что подверглась физическому насилию с 10 лет. Тренеры заставляли ее тренироваться и выступать с травмами, давая сильное обезболивающее. Однажды Мейсон пришлось выйти на помост со стрессовым переломом ноги.

«Психическое и физическое насилие было для нас нормой, — сказала еще одна спортсменка, имя которой не называется. — Но я никогда не узнаю, могла ли я показывать такие же результаты, если бы меня не избивали на тренировках».