Чемпион мира погиб у берегов Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в результате инцидента у берегов Австралии. Об этом пишет портал 9news.

По предварительным данным, спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе в районе города Голд-Кост. Тело 32-летнего Пуллина обнаружил другой дайвер.

Как сообщили в местной полиции, у спортсмена не было кислородной маски и он погружался в одиночку. Прибывшие на место медики пытались спасти мужчину в течение 45 минут, однако вернуть его к жизни так и не удалось.

Отметим, что Пуллин был знаменосцем сборной Австралии на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также он участвовал в Олимпиаде-2010.