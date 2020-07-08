«Против менталитета»: Квят не встал на колено

Русские встают на колено лишь перед родиной, флагом и богом. Об этом автогонщик Даниил Квят заявил в эфире Первого канала.
5 июля, как сообщал «Рамблер», состоялось Гран-при Австрии — стартовая гонка сезона «Формулы-1». Перед ее началом пилоты провели акцию против расизма. Все они вышли на старт в футболках с надписью «Конец расизму» (End Racism). 14 из них также встали на одно колено, а шестеро не встали. Этого не сделали монегаск Шарль Леклер, испанец Карлос Сайнс, финн Кими Райкконен, нидерландец Макс Ферстаппен, итальянец Антонио Джовинацци и Квят.
«Это немного против моего русского менталитета», — объяснил россиянин сегодня.
По его словам, русские встают на колено лишь перед родиной, флагом и богом. Гонщик признался, что вставать на колено в качестве жеста против расизма ему немного непонятно.
При этом он заверил, что все пилоты «Формулы-1» едины в борьбе против расизма, и выразил уверенность, что выход на старт в футболках с надписью «Конец расизму» показал это очень сильно. Он добавил, что акция перед Гран-при Австрии была разовой.