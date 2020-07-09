Китай отменит почти все международные соревнования

Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая объявило об отмене международных спортивных соревнований в 2020 году из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.

Исключение будут составлять тестовые соревнования Олимпийских игр 2022 года и другие важные старты, сообщает агентство Франс Пресс.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.