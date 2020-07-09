Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, возможно, умер. Об этом журналисты Владимир Соловьев и Дмитрий Губерниев заявили в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Родченкова в умышленном уничтожении допинг-проб, тот подал в отставку, бежал в США и стал информатором ВАДА по делу об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.
«Я думаю, что его просто уже физически нет», — заявил Соловьев в эпизоде своего шоу от 6 июля 2020-го.
Губерниев, который был гостем программы, допустил, что Родченков и впрямь мог умереть, отметив, что его местонахождение неизвестно.
В мае Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона, выразившего желание взять у него интервью, нацистской мразью, тварью, жуликом, ничтожеством, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ), а Губерниев в июне назвал актера Михаила Ефремова, в результате ДТП с участием которого погиб человек, сволочью, ублюдком, подонком и убийцей.