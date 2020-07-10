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Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус опроверг обвинения в коррупции 

Спорт РИА Новости и ещё 22 7 часов назад
Глава РУСАДА опроверг обвинения в коррупции
Фото: Спорт РИА Новости
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в пятницу в течение более чем трехчасовой пресс-конференции отверг обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств организации в 2018-2019 годах.
Ранее в одном из Telegram-каналов появился большой текст, в котором гендиректора РУСАДА и его сотрудников обвиняли якобы в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках многочисленных командировок.
Упоминалось, в частности, о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018-2019 годах. Генерального директора обвинили в "фальсификации" подписей контрагентов, сомнительных дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за "совмещение" и даже в слишком больших тратах на услуги таксопарков, оцененных в более чем 11 миллионов рублей.
РУСАДА в пятницу организовало пресс-конференцию в режиме онлайн, главной темой были обвинения в адрес агентства и лично Гануса.
"Автор (обвинений) не представляет себе реальное положение дел", — сказал Ганус.
По его словам, в мае у них был завершён аудит за 2018-2019 годы.
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев подтвердил РИА Новости проведение аудита финансовой отчетности. При этом он не стал раскрывать его выводы.
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Летние виды спорта , Юрий Ганус , Александр Ивлев , РИА Новости
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