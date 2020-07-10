Глава РУСАДА опроверг обвинения в коррупции

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в пятницу в течение более чем трехчасовой пресс-конференции отверг обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств организации в 2018-2019 годах.

Ранее в одном из Telegram-каналов появился большой текст, в котором гендиректора РУСАДА и его сотрудников обвиняли якобы в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках многочисленных командировок.

Упоминалось, в частности, о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018-2019 годах. Генерального директора обвинили в "фальсификации" подписей контрагентов, сомнительных дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за "совмещение" и даже в слишком больших тратах на услуги таксопарков, оцененных в более чем 11 миллионов рублей.

РУСАДА в пятницу организовало пресс-конференцию в режиме онлайн, главной темой были обвинения в адрес агентства и лично Гануса.

"Автор (обвинений) не представляет себе реальное положение дел", — сказал Ганус.

По его словам, в мае у них был завершён аудит за 2018-2019 годы.