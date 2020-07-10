Вслепую в горы: незрячий спортсмен хочет покорить Эльбрус

Вслепую на Эльбрус. Совсем скоро незрячий спортсмен Иван Ерхов отправится покорять главную вершину Европы. О заключительном этапе подготовки — корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Уже три года Иван Ерхов живет в полной темноте. Редкое генетическое заболевание лишило его зрения. Однако Иван любит путешествовать, гоняться на картинге, прыгать с вышек в воду. И в это трудно поверить, но через несколько недель он отправится покорять высочайшую вершину России — Эльбрус.

«Когда-то давно, когда я еще видел, то хотел взойти на вершину Эльбруса. Но суета и рутина не дали мне это сделать. И потеряв зрение в 25 лет, я четко понял: теперь я буду все мечты реализовывать», — признался Иван Ерхов.

Иван тренируется за троих. Отжимается, подтягивается, легко выполняет подъем с переворотом. Все свободное время старается проводить с детьми — Машенькой и Вовочкой. А еще ведет свой YouTube-канал «Жизнь в темноте».

«Это случилось в самый тяжелый, переломный этап моей жизни. Когда было много душевных переживаний. И я решил, что пусть страдают мышцы, а не душа. Ведь всем известно, что во время занятия спортом вырабатывается гормон счастья и походу я на него плотно подсел», — отметил незрячий спортсмен.

Незрячий альпинист на вершине Эльбруса не уникальный случай. Но все, кто штурмовал гору до него, были люди с врожденным недугом, а Иван Ерхов может стать первым человеком с приобретенной слепотой, которому покорился знаменитый пятитысячник. Сейчас Ерхов со своим тренером подошли к заключительной фазе подготовки. Иван учится держать баланс на натянутой ленте и много бегает, чтобы наработать выносливость.

«Я считаю, Иван находится в отличной физической форме, тренировки это показали. У нас еще месяц впереди, так что наберем оптимальную форму для восхождения», –сказал персональный тренер Ивана Ерхова Антон Суздалев.

Забраться на вершину — дело не только рискованное, но и дорогое. Нужно снаряжение, необходимое оборудование. А еще Иван и его небольшая группа собираются снять документальный фильм. Это также большие расходы. Поэтому на сайте «Планета.ру» идет сбор средств. Проект называется «Вслепую на Эльбрус». Так что каждый желающий может помочь Ивану Ерхову осуществить его мечту.