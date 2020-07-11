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Назван опасный способ сжигания калорий 

РИА Новости и ещё 1 54 минуты назад
Назван опасный способ сжигания калорий
Фото: РИА Новости
Использование велосипеда в городе для сжигания жиров "ультраопасно". Проблема в обязательном условии, которое нужно соблюдать, рассказал в интервью радио Sputnik фитнес-тренер Лев Гончаров.
Для эффективного сжигания жиров во время кардиотренировок надо поддерживать высокий пульс. У каждого человека этот показатель будет индивидуальным, но усредненные значения составляют примерно от 120 до 150 ударов сердца в минуту. При таком показателе можно эффективно сжигать жир и не вредить организму.
Добиться такого высокого пульса при катании на велосипеде в городе можно, но это очень опасно и для вас, и для окружающих, рассказал радио Sputnik тренер Лев Гончаров.
"Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то они могут сшибить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сшибить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езде не так просто", — рассказал фитнес-тренер.
Похудеть, катаясь на велосипеде, можно, но это сложнее, чем просто бегать, уверен Лев Гончаров.
"Ты выходишь из подъезда и пешком можешь набрать необходимый пульс и сжечь ненавистные жиры. С велосипедом надо ждать выходного дня, надо брать велосипед и ехать за город, чтобы там на нем кататься. Можно часто увидеть любителей, которые свой велосипед везут на крыше автомобиля, чтобы где-то покататься", — рассказал фитнес-тренер.
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками. В городе велосипед — это исключительно удовольствие.
"Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы — это неправильно. Так говорят только производители велосипедов", — рассказал тренер Лев Гончаров в интервью радио Sputnik.
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