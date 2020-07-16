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Бах: бойкот рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве был ошибкой 

ТАСС и ещё 4 6 часов назад
Бах: Бойкот Олимпиады-80 был ошибкой
Фото: РИА Новости
Отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
19 июля исполнится 40 лет со дня церемонии открытия Игр в Москве.
"Бойкот Игр в Москве вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали. Через пару месяцев после Игр мне говорили: "Мы совершили ошибку, это было неправильно". Даже тогдашний канцлер, который давил на нас в пользу бойкота, в 2008 году признал, что это было ошибкой", — сказал Бах.
"Любой, кто думает о бойкоте, должен извлечь урок из истории: спортивный бойкот ничему не служит, это только вредит спортсменам, населению страны, потому что они теряют возможность делиться радостью и гордиться успехами своей олимпийской команды. Бойкот противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте", — добавил глава МОК.
Бах был победителем Олимпийских игр 1976 года по фехтованию, он являлся членом команды ФРГ и должен был отправиться на Игры в Москву, однако руководство страны приняло решение бойкотировать соревнования. "Я был ужасно разочарован, что спортсмены не были услышаны. Мы должны были понимать, что Национальные олимпийские комитеты и МОК имеют ограниченное влияние. Мы [спортсмены] в большинстве высказались в пользу участия в Играх, а на публике было очень больно, меня оскорбляли и называли коммунистом", — сказал Бах.

Московские Олимпийские игры 1980 года

Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе.
Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и США так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Однако некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими.
Почти 6 тыс. спортсменов состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта (на пять больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Монреале).
Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.
Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-1980, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.
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Комментарии 2
Летние виды спорта , Томас Бах , Динамо
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