Канделаки призвала главу РУСАДА уйти в отставку 

"Пандемия всех немного отвлекла, но факт остается фактом — участие в следующей Олимпиаде под нейтральным флагом остается нашим потолком. И у меня возникает вопрос: может, эта ситуация будет длиться годами? Я рада за Юрия Гануса — английский язык он за счет РУСАДА подтянул, сыпать обвинениями привык, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности. Если ты декларировал свою принципиальность и погорел на проверке, зачем ждать увольнения и способствовать тому, что ситуация в нашем спорте еще долгое время не разрешится? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия", написала Канделаки в Telegram.

Также Канделаки отметила, что человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьезной должности для восстановления нашего положения.

Ранее был опубликован отчет аудиторской проверки финансовой деятельности РУСАДА.