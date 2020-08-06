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«Ветрено, неудобно»: Исинбаева об отдыхе в Сочи 

Мария Иванова и ещё 5 1 час назад
Исинбаеву разочаровал отдых в Сочи
Фото: Instagram
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, что «антураж» Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно. Об этом она написала на своей странице в Instgram.
Исинбаева отметила, что за все время отдыха в Сочи спустилась к морю всего раз, погода в этот день оказалась ветреной, а море — неспокойным.

«Берег и дно в булыжниках . Босыми ногами ходить по берегу неудобно. Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников», — отметила она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как сообщал «Рамблер», ранее другая спортсменка — фигуристка Александра Бойкова — раскритиковала Крым.
Она посетила поселок Новый Свет и заявила, что в тех краях царят «разруха и бедность». Она призвала чиновников привести полуостров в порядок.
Летние виды спорта , Александра Бойкова , Елена Исинбаева
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