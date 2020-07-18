Валуев предложил снова провести летнюю Олимпиаду в Москве 

В преддверии 40-летней годовщины Олимпиады-80, столица имеет все шансы снова заявить о себе. Например, провести Летние Игры в 2032 году. С аналогичной инициативой стоит выступить и Санкт-Петербургу. Такое мнение Общественной службе новостей высказал депутат Госдумы , чемпион мира по боксу Николай Валуев

Напомним, что проведение Олимпийских игр расписано на годы вперед. Следующие Игры из-за пандемии перенесены на 2021 год и пройдут в Токио. В 2024 году эстафету примет Париж, в 2028 — Лос-Анджелес. Поэтому ближайшие свободные даты — лето 2032 и 2036 гг.

«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению Летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы. Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием», — рассказал Валуев.

Политик отметил, что, несмотря на все достоинства Северной столицы, более вероятно проведение Олимпиады в Москве. В первую очередь это оправдано с точки зрения возврата инвестиций.

Инфраструктура обоих городов, в случае проведения такого мероприятия, претерпит сильные изменения. Для Олимпиады всегда приходится строить серьезную, мощную инфраструктуру. Но время подготовиться, конечно, есть, уверен Валуев.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что Олимпийские игры 2021 года могут не состоятся, если мир не победит пандемию. Предполагается, что в случае проведения, программу Игр могут сократить.

Также стало известно об участии НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д’Ампеццо.