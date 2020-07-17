Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото

Олимпийская чемпионка и гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала откровенное фото в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
Судя по геолокации, 25-летняя россиянка отдыхает в одном из пятизвездочных отелей на Средиземном море.
«Пусть это побудет здесь», — гласит подпись к снимку на английском языке.
Севастьянова — ученица прославленного тренера Ирины Винер. На ее счету победа в групповом многоборье на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также Севастьянова завоевала две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.
В 2012 году Севастьянова приняла решение завершить спортивную карьеру.