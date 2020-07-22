Олимпиаду могут отменить

Олимпиада «Токио-2020», перенесенная на 2021 год, может быть отменена в том случае, если Игры решено будет провести без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил глава оргкомитета Ёсиро Мори. Однако при этом, по его словам, эксперты разрабатывают варианты проведения состязаний с минимальным количеством болельщиков, сообщает ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была стартовать в эту пятницу 24 июля. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на следующий год: они пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Глава оргкомитета Олимпийских игр в столице Японии Ёсиро Мори отметил, что в настоящее время рассматривается сценарий проведения состязаний без зрителей на трибунах. Он допустил, что в этом случае возможна отмена Олимпиады как таковой.

Однако, добавил Мори, эксперты в настоящее время разрабатывают варианты проведения Игр без болельщиков. Один из них — разрешить присутствовать на соревнованиях только тем, кто постоянно проживает на территории Японии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», оргкомитет Олимпиады в Токио заявил, что организация Игр будет проходить, основываясь на трёх принципах, — обеспечение безопасности, минимизация расходов и упрощение формата мероприятий.