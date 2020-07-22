Японцы высказались за перенос Олимпийских игр

Более половины японцев выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный японским общественным телевидением NHK.

Согласно полученным данным, 35 процентов японцев считают, что соревнования следует перенести, а 31 процент выступает за полную отмену Игр в Токио. Лишь 26 процентов респондентов высказались за проведение Олимпиады в назначенное время — с 23 июня 2021 года.

Тем не менее большинство японцев заявило о том, что испытывает интерес к проведению Игр. Так, 71 проценту опрошенных в той или иной мере интересны соревнования. В то же время всего семь процентов жителей совсем не интересуются Олимпиадой.

Ранее директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. Он заметил, что в первую очередь организаторы стремятся к проведению соревнований летом 2021 года. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.