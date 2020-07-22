Чемпиона России обвинили в педофилии

Чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, тренер Александр Крупнов был задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, спортсмен познакомился с 15-летней девочкой в социальных сетях. Неизвестно, как долго они переписывались, прежде чем сетевое общение переросло в нечто большее.

Обнаружив интимную переписку у своей дочери, мать девочки обратились с заявлением в полицию. При этом спортсмен не хотел открывать дверь приехавшим к нему правоохранителям, и ее пришлось вскрывать, утверждает телеканал.

В свою очередь «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила , что Крупнов встречался со школьницей на своей квартире минимум три раза.

Тренер задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК России (растление несовершеннолетних). Проводится доследственная проверка, уточнил источник в правоохранительных органах

«Рамблер» писал, что ранее было завершено расследование дела в отношении 35-летнего фотографа из Омска, который обвинялся в том, что развращал своих учениц, работая в городской станции юнатов.