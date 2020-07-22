Клуб «Эдмонтон Эскимос» сменит название из-за расизма

Клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» объявил о смене названия.

Как сообщает TSN, такое решение было принято из-за давления спонсоров, заявивших что перестанут поддерживать команду, если та не сменит название, убрав из него слово «эскимос», считающееся оскорбительным относительно этнической группы коренных народов Северной Америки, проживающей на территории Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи.

Официально о смене названия было объявлено 21 июля.

Ранее сообщалось, что клуб NFL «Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме.