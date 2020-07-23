Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха

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В Сети появилось видео взорванного «Олимпийского» 

Вероника Полынина 7 минут назад
В Сети появились кадры взорванного спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. Видеозапись, которую публикует телеграм-канал Life Shot, сделана с воздуха.
На записи видно, что после плановых взрывов от спорткомплекса остался только внешний каркас — все внутренние конструкции разрушены.
В Москве сносят "Олимпийский"
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, сделанные местными жителями. Они сообщили, что взрывы были такими мощными, что тряслись дома по соседству со спорткомплексом, а Мещанский район накрыло пылью.
Как сообщал «Рамблер», «Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января 2020 года. Она продлится три года. После модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом и концертной площадкой, а также значительно расширит свои функциональные возможности.
Летние виды спорта , Видео
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