Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха

В Сети появились кадры взорванного спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. Видеозапись, которую публикует телеграм-канал Life Shot, сделана с воздуха.

На записи видно, что после плановых взрывов от спорткомплекса остался только внешний каркас — все внутренние конструкции разрушены.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, сделанные местными жителями. Они сообщили, что взрывы были такими мощными, что тряслись дома по соседству со спорткомплексом, а Мещанский район накрыло пылью.

Как сообщал «Рамблер», «Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января 2020 года. Она продлится три года. После модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом и концертной площадкой, а также значительно расширит свои функциональные возможности.