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Олимпийский чемпион из России посмеялся над вызовом американского борца 

Lenta.ru 4 часа назад
Садулаев посмеялся над вызовом борца из США
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отреагировал на вызов американца Дэвида Тэйлора — чемпиона мира в категории до 86 килограммов. Пост доступен в Instagram-аккаунте россиянина.
«Нормально ты замахнулся, парень. Кушай, тренируйся. Может осенью увидимся», — написал Садулаев.
В комментариях к публикацией пользователи сочли, что олимпийский чемпион посмеялся над вызовом Тэйлора. Борцы выступают в разных весовых категориях. Садулаев борется в категории до 97 килограммов.
19 июля в интервью порталу FloWrestling Тэйлор признался, что хотел бы побороться с Садулаевым. Последний считается лучшим борцом мира без учета весовых категорий.
При этом золото в Рио-де-Жанейро россиянин завоевал, выступая в категории до 86 килограммов. Садулаев по четыре раза завоевывал золотые медали на чемпионатах мира и Европы.
Тэйлор — чемпион мира в категории до 86 килограммов. Также на его счету и победа на Панамериканских играх.
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Комментарии 1
Летние виды спорта , Абдулрашид Садулаев
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