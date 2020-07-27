Россия не вынесла урок после допингового скандала в Сочи, поэтому должна быть лишена права участвовать в Олимпийских играх в Токио, запланированных на 2021 год, заявил в интервью BBC бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков . В пример он привел инцидент с предполагаемой фальсификацией баз данных, переданных российскими специалистами экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Скандал разразился, как сообщал «Рамблер», в 2019 году. Эксперты WADA выявили несоответствие между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении зарубежных специалистов, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. В результате возникли вопросы по данным тестирования 145 российских атлетов, активно выступавших в период с 2012 по 2015 гг.

«Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных», — заявил Родченков.

Он назвал инцидент «мошенничеством безумных масштабов», которое продемонстрировало, что Россия «ничему не учится». В результате он призвал отстранить абсолютно всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2021 году «без каких-либо исключений и допусков отдельных атлетов».