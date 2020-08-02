Умер чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе

Победитель летних Олимпийских игр в Москве 1980 года по греко-римской борьбе казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров умер в возрасте 69 лет на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальной странице Федерации борьбы Казахастана в «Инстаграме».

«Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов «Барыс», «Курмет», «Парасат» Жаксылык Амиралыулы Ушкемпиров. В этом году исполнилось 40 лет с момента, когда Жаксылык Ушкемпиров легендарно победил в Олимпиаде в Москве. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Жаксылыка Ушкемпирова и поклонникам казахстанской борьбы», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде — 80 Ушкемпиров боролся в весовой категории до 48 килограммов. В заключительном круге турнира он по баллам выиграл у болгарина Павла Христова — 12:7. В 2014 году спортсмен был включён в Зал славы FILA (Объединённый мир борьбы).