«Скоро грянет буря»: что грозит главе РУСАДА

Наблюдательный совет РУСАДА поднял вопрос об отставке Юрия Гануса с поста главы ведомства, которому также было выражено недоверие после скандала с возможными финансовыми махинациями. Итоговое решение примет общее собрание учредителей агентства.

Глава РУСАДА под угрозой увольнения

5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса. Ему и его заместителю Маргарите Пахноцкой большинство членов совета выразили недоверие в связи с последними слухами о возможных финансовых махинациях внутри руководства организации. По итогам заседания набсовет обратился к учредителям РУСАДА с рекомендацией отправить Гануса в отставку. Шесть членов совета проголосовали за увольнение 56-летнего функционера, один — против. Им оказался Сергей Хрычиков

Стоит подчеркнуть, что данное решение не является окончательным и судьбоносным для Гануса и его команды. Полномочия на внесение кадровых изменений в президиуме РУСАДА остаются за общим собранием учредителей агентства. Именно они и решат, соглашаться с рекомендациями набсовета или нет. Когда это решение будет принято — на данный момент неизвестно.

«Мы рассматривали все, что касается отчета деятельности организации. Учитывая риски и проблемы, было вынесено предложение рассмотреть вопрос увольнения Гануса. Никакой жесткой рекомендации нет на этот счет. Теперь будет решать общее собрание учредителей, сроков я не знаю», — цитирует РИА «Новости» главу наблюдательного совета национального антидопингового агентства Александр Ивлев.

Министерстве спорта России, комментируя итоги заседания набсовета РУСАДА, подчеркнули, что влиять на судьбу президиума агентства не имеют полномочий, однако выразили надежду на то, что «во главе организации будут работать профессиональные люди».

«Я жду честных, профессиональных решений. Мы заинтересованы, чтобы во главе организации были профессиональные люди. До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта», — заявил министр спорта Олег Матыцин.

Что послужило причиной атаки на Гануса?

Скандальная история возникла совершенно неожиданно, когда в середине июля в Telegram-канале «Постправда» появилась информация о возможном участии гендиректора РУСАДА в коррупционных схемах. В частности, Ганус подозревался в злоупотреблении своим служебным положением, нарушением закона и присвоении бюджетных средств.

Так, в отчете источника утверждалось, что функционер за два года потратил на собственные нужды более 110 млн рублей: около 57 млн за 2018 год и 53 млн за 2019-й. Например, на изучение английского языка и поездки на такси, на что ушло примерно 11 млн рублей. Также Гануса обвинили в заключении контрактов через юридическое лицо РУСАДА с контрагентами, которыми якобы являются родственники главы ведомства, а его подчиненные из президиума агентства отправлялись на отдых под предлогом командировочных поездок.

«В организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, а по договорам оказания услуг, среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам», — было написано в сообщении Telegram-канала.

Данному скандалу был дан ход после выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова , который сообщил о выявленных нарушениях в финансовой деятельности РУСАДА после проведения углубленного аудита за последние два года. Так, в ходе проверки всех членов-учредителей национального антидопингового агентства и оценки операционной эффективности сотрудников по управлению бизнес-процессами, выяснилось, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, что заставило учредителей РУСАДА усомниться в подлинности документов, которые ранее предоставил генеральный директор организации.

Сам функционер все обвинения в коррупции и финансовых махинациях отрицает, а также выражает готовность отстоять свою правоту в суде. Пока же Ганус опубликовал открытый разбор проведенного аудита аж на 69-ти страницах, где детально ответил на каждую из претензий в свой адрес.

Если говорить коротко, то Ганус в своем разборе подчеркнул, что:

1) организация «Финэкспертиза», которая выполнила проверку по инициативе ОКР, сделала выводы на неполных данных, хотя РУСАДА предлагало передать всю необходимую документацию;

2) обвинил аудитора в предвзятом отношении за то, что организация без оснований заподозрило функционера в намеренных махинациях;

3) средства, потраченные на изучение иностранного языка и услуги такси, были распределены не только на Гануса, но и на остальных работников РУСАДА, а также допинг-офицеров, которые работают как в России, так и в других странах;

4) любые подозрения в нарушении закона Маргаритой Пахноцкой также являются безосновательными;

5) «Финэкспертиза» и ОКР и вовсе нарушили строгие правила конфиденциальности, опубликовав аудиторский отчет для широкой аудитории.

Чем отвечает Ганус?

Помимо того, что глава РУСАДА выразил намерение подать в суд на авторов заметки в Telegram-канале «Постправда» и вступил в открытую конфронтацию с президентом Олимпийского комитета, он также эмоционально выступил и перед остальной общественностью.

Сначала Ганус в своем Twitter заявил о том, что его пытаются дискредитировать, а также неожиданно подчеркнул нежелание совершать самоубийство. Данная отсылка, вероятно, относится к экс-председателю исполнительного совета РУСАДА Вячеславу Синеву и бывшему исполнительному директору агентства Никите Камаеву , которые скоропостижно скончались в феврале 2016-го после того, как российское ведомство было лишено статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ , я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу— Yuriy Ganus (@GanusYuriy) July 18, 2020

Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности стал несостоятелен, официально заявляю я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли— Yuriy Ganus (@GanusYuriy) July 18, 2020

Комментируя же сегодняшние рекомендации наблюдательного совета РУСАДА, Ганус отметил, что держаться за свое место всеми силами не намерен. Если учредители примут решение отправить его в отставку, то функционер это примет. Однако вместе с этим он намекнул на то, что последствия его увольнения могут быть печальными для всего российского спорта.

Свою должность Ганус занимает с 31 августа 2017 года. С тех пор отечественному ведомству удалось добиться прогресса в переговорах с WADA, чей исполком большинством голосов в сентябре 2018-го восстановил РУСАДА в статусе, поставив несколько условий — в том числе обязав Россию предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и передав допинг-тесты отечественных спортсменов. Эти условия Россия выполнила, хоть и немного нарушила установленные сроки. Впоследствии рабочая группа экспертов WADA выявила серьезные махинации со стороны российской лаборатории: большая часть допинг-проб и данных в базе была изменена и удалена.

За это исполком WADA 9 декабря прошлого года единогласно принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия. Согласно вердикту, Россия на четыре года лишится возможности проводить крупнейшие спортивные международные соревнования на своей территории, а атлеты не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под своим национальным флагом.

Набсовет РУСАДА обжаловал данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассмотрит апелляцию в период с 2 по 5 ноября 2020-го.

По словам Гануса, в случае его увольнения сейчас РУСАДА рискует потерять шансы оправдаться в суде. В своем Twitter он также весьма примечательно опубликовал текст «Песни о буревестнике» Максима Горького.

«Каждый вправе принимать решения, за которые потом будет отвечать, в любом случае решение будут принимать учредители. Это повлечет за собой лишение РУСАДА статуса соответствия, потому что этот вопрос относился к дорожной карте его восстановления. Думаю, что может возникнуть ситуация, при которой суд в ноябре будет простым дополнением к этой истории. Все это будет иметь далеко идущие последствия», — цитирует Гануса ТАСС.

Впрочем, все это является делом времени. Станислав Поздняков уже заявил, что вердикт большинства членов набсовета РУСАДА по Ганусу является однозначным. В ближайшее время Олимпийский и Паралимпийский комитеты России определят судьбу 56-летнего функционера. Ведь именно ОКР и ПКР являются учредителями РУСАДА.