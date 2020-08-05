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Велогонка закончилась комой участника 

Вероника Полынина и ещё 21 18 часов назад
Велогонка закончилась комой участника
Фото: globallookpress.com
Велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов получил тяжелые травмы в результате аварии на финише первого этапа 77-й велогонки «Тур Польши» в городе Катовице, передает ТАСС.
В заключительной части гонки один из гонщиков толкнул Якобсена, из-за чего тот на большой скорости влетел в ограждение, а затем в судью.
Толкнувший Якобсена спортсмен был дисквалифицирован, а нидерландский гонщик провозглашен победителем этапа.
Сейчас Фабио Якобсен находится в больнице в тяжелом состоянии, медики ввели его в искусственную кому. Врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.
Ранее, как писал «Рамблер», 17-летний велогонщик Team Auto Eder Bayern (U19) Ян Ридманн скончался в результате ДТП. Ридманн попал под машину 1 августа во время тренировки. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, но врачам не удалось его спасти.
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Летние виды спорта , ИТАР-ТАСС
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