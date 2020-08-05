Велогонка закончилась комой участника 

Велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов получил тяжелые травмы в результате аварии на финише первого этапа 77-й велогонки «Тур Польши» в городе Катовице, передает ТАСС.

В заключительной части гонки один из гонщиков толкнул Якобсена, из-за чего тот на большой скорости влетел в ограждение, а затем в судью.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



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Толкнувший Якобсена спортсмен был дисквалифицирован, а нидерландский гонщик провозглашен победителем этапа.

Сейчас Фабио Якобсен находится в больнице в тяжелом состоянии, медики ввели его в искусственную кому. Врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Ранее, как писал «Рамблер», 17-летний велогонщик Team Auto Eder Bayern (U19) Ян Ридманн скончался в результате ДТП. Ридманн попал под машину 1 августа во время тренировки. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, но врачам не удалось его спасти.