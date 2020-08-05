«Нарушения носят очень серьёзный характер»

Наблюдательный совет РУСАДА предложил уволить генерального директора агентства Юрия Гануса . По словам председателя совета Александра Ивлева, по итогам аудиторской проверки в деятельности руководства были обнаружены нарушения. В свою очередь, в Госдуме посетовали, что разразившийся скандал может негативно сказаться на отношениях России с WADA . Сам Ганус назвал представленный отчёт «спорным» и «неполным».

«Есть вопросы, которые связаны с наличием серьёзных рисков в области финансово-хозяйственной деятельности»

О том, что руководитель РУСАДА Юрий Ганус может лишиться своего поста, стало известно в среду днём. Наблюдательный совет организации по итогам заседания в формате видеоконференции рекомендовал функционеру освободить занимаемую им должность.

Такое решение было принято по итогам аудита, который выявил нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

«Мы рассматривали всё, что касается отчёта деятельности организации. Учитывая риски и проблемы, было вынесено предложение рассмотреть вопрос увольнения Гануса. Никакой жёсткой рекомендации на этот счёт нет. Дальше будет решать общее собрание учредителей, сроков я не знаю», — приводит «Р-Спорт» слова председателя набсовета Александра Ивлева.

В интервью RT он подробнее рассказал о ходе заседания. По словам Ивлева, на нём обсуждался ряд нарушений, «связанных с заключением процедур согласования опредёленных контрактов». При этом он подчеркнул, что обсуждение аудиторской проверки стало лишь одной из тем мероприятия.

«Есть вопросы, которые связаны именно с наличием серьёзных рисков в области финансово-хозяйственной деятельности, и связанные с недостатками системы внутренних контролей, в финансовой части. Поэтому эти темы сегодня поднимались, обсуждались. На часть вопросов мы получили соответствующие объяснения. Другие, мне кажется, требуют дальнейшей проработки и дальнейших разговоров», — сообщил Ивлев.

Помимо этого председатель набсовета подчеркнул, что Ганус на заседании получил возможность ответить на обвинения в адрес руководства РУСАДА. Но, по мнению, Ивлева, в глазах большинства членов набсовета его авторитет упал очень сильно.

«Фактически большинство заявило, что у них нет доверия к генеральному директору. Вторая рекомендация заключалась в том, насколько Ганус с учётом вышесказанного может оставаться на своей должности», — объяснил Ивлев.

Наконец, председатель набсовета рассказал, как будут проходить выборы нового главы РУСАДА в случае ухода Гануса со своего поста.

«Если вдруг такое произойдёт, будет сформирована специальная комиссия, состоящая из трех членов Набсовета, которая проведёт определённые процедуры по отбору кандидатов. Набсовету представят несколько кандидатур тех людей, которые с точки зрения профессионализма смогут возглавить агентство. Может быть, вначале это будет роль исполняющего обязанности генерального директора, а дальше посмотрим», — подытожил Ивлев.

«Надеюсь на мудрость учредителей РУСАДА»

В свою очередь Ганус, комментируя итоги заседания, назвал предоставленный аудиторский отчёт «спорным» и «неполным».

«Более того, мы оспариваем его в саморегулируемой организации. Набсовет не стал дожидаться даже этого решения и вышел с рекомендацией об увольнении. Но, ещё раз: всегда всё находилось в руках нашей спортивной юрисдикции, тех людей, которые принимают решения. Всё сейчас так и остаётся. Я хочу сказать: это решение будет определять будущее олимпийского и паралимпийского комитета», — заявил глава РУСАДА журналистам.

Также он признался, что надеется на мудрость учредителей Российского антидопингового агентства, которым и предстоит решать судьбу функционера.

Когда в данной истории будет поставлена точка, пока неизвестно, однако глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР определит дату заседания совместно с коллегами из ПКР. Но, по его словам, допущенные руководством РУСАДА нарушения «носят очень серьёзный характер».

«Сегодняшние решения Набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно», — приводит слова функционера официальный сайт ОКР.

А министр спорта Олег Матыцин напомнил, что вердикт набсовета носит лишь рекомендательный характер, тогда как окончательное решение останется за общим собранием.

Прокомментировали произошедшее и в Госдуме. Депутат, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что допущенные РУСАДА нарушения могут негативно повлиять на сотрудничество России с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«WADA согласовывало его кандидатуру, было непросто, чтобы человек устроил обе стороны. Выдвинуто достаточно серьёзное обвинение, если оно доказано, и WADA такие скандалы не нужны. Может это будет рассматриваться и правоохранительными органами. Проблем и так хватает, но несомненно данную должность должен занимать практически идеальный человек, чтобы к нему не было вопросов», — цитирует Журову ТАСС.

А член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв назвал возможное увольнение Гануса «экстраординарным событием в мире антидопинговых агентств».

«Все понимают, что это важное решение, просто так бы его никто не принимал. Уверен, это только начало событий», — предположил депутат.

«Человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление»

О том, что аудит обнаружил нарушения финансовой деятельности РУСАДА, стало известно в середине июля. При этом Поздняков обвинил Гануса в попытках утвердить аудитора и отчётность «задним числом». Также он пообещал, что доступ к информации по итогам проверки получат правоохранительные органы. А 14 июля аудиторский отчёт был обнародован.

В ответ РУСАДА опубликовало заявление по сложившейся ситуации на своём официальном сайте. В агентстве выразили недоумение тем, что «конфиденциальная информация» была размещена на сайтах ОКР и ПКР.

«ОКР и ПКР, предавая гласности данный противоречивый отчёт, даже не пытались получить разъяснения от РУСАДА, таким образом, подтвердив факт того, что они сами не в полной мере разбираются в организации профессиональной деятельности антидопинговых агентств», — говорилось в заявлении.

А Матыцин отметил, что если в руководстве агентства допускали ошибки, то должны нести за них ответственность.

«Мы информированы о том, что происходит в РУСАДА. Есть юридические механизмы и устав РУСАДА, есть общее собрание и наблюдательный совет. Если были допущены ошибки, люди, которые допустили их, должны понести ответственность», — отмечал министр.

После этого сложить полномочия Гануса призвали многие публичные люди, например, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов . По его мнению, функционеру стоило временно оставить свой пост.

С жёстким заявлением выступила и телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки . Она заявила, что Ганус «подтянул английский» за счёт РУСАДА и привык сыпать обвинениями в то время, как его работа «больше похожа на саботаж».