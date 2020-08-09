Родченков выступил с разоблачением США

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Родченков разоблачил сокрытие американцами допинга на Играх в США 

Майк Габриелян и ещё 26 13 часов назад
Информатор Григорий Родченков заявил, что олимпийский комитет США скрыл данные о спортсменах-американцах, употреблявших допинг.
Родченков сообщил изданию Daily Mail в воскресенье, что об этом ему рассказал Дон Кэтлин, возглавлявший американскую допинг-лабораторию с 1982 по 2007 годы.
Кэтлин признался ему, что «четыре или пять» положительных тестов на Олимпиаде 1996 года в Атланте были скрыты. В итоге американские спортсмены не понесли ответственности и не преследовались по закону.

«Эти дела были скрыты», — откровенно заявил Родченков.

Подобное обвинение впервые прозвучало публично и может иметь огромные последствия для американцев. На Олимпиаде-1996 сборная США победила в общем медальном зачёте. Команда завоевала 44 золотые, 32 серебряные и 25 бронзовых медалей. Не исключено, что эти результаты будут пересмотрены.
Сам Дон Кэтлин не стал комментировать информацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт заявил, что в лабораториях США изготавливают смертельные вирусы и допинг-вещества, которые нельзя обнаружить с помощью анализов.
Существует большая вероятность, что этими технологиями американцы воспользовались, чтобы их спортсмены, использующие запрещенные препараты, каждый раз успешно проходили допинг-контроль.
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Летние виды спорта , Видео , Григорий Родченков
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