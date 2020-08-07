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Умер тренер Геннадий Турецкий 

Вероника Полынина и ещё 1 7 августа 2020
Умер Геннадий Турецкий
Фото: РИА Новости
Прославленный российский тренер по плаванию, наставник четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает RT.
Геннадий Турецкий скончался в Швейцарии — с 2003 года он тренировал сборную этой страны. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Врачи ввели Турецкого в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

«Ушел из жизни тренер, который открыл миру Александра Попова, который работал со звездами мирового плавания. Это огромная утрата для всего плавательного сообщества. Выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто его знал, близким, семье, ученикам», — сказал РИА «Новости» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Помимо Александра Попова, Геннадий Турецкий тренировал олимпийских чемпионов Геннадия Пригоду, Вениамина Таяновича, Юрия Мухина, Владимира Пышненко и австралийцев Яна Торпа, Майкла Клима и Петрию Томас.
Как сообщал «Рамблер», 22 июля в возрасте 73 лет скончался хоккеист Александр Гусев — семикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион (1976) и участник Суперсерии СССР — Канада.
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Летние виды спорта , Юрий Мухин , Геннадий Турецкий , Владимир Сальников , Александр Попов , Вениамин Таянович , Александр Гусев , РИА Новости
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