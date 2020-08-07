Умер Геннадий Турецкий

Геннадий Турецкий скончался в Швейцарии — с 2003 года он тренировал сборную этой страны. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Врачи ввели Турецкого в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

«Ушел из жизни тренер, который открыл миру Александра Попова, который работал со звездами мирового плавания. Это огромная утрата для всего плавательного сообщества. Выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто его знал, близким, семье, ученикам», — сказал РИА «Новости» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Помимо Александра Попова, Геннадий Турецкий тренировал олимпийских чемпионов Геннадия Пригоду, Вениамина Таяновича Юрия Мухина , Владимира Пышненко и австралийцев Яна Торпа, Майкла Клима и Петрию Томас.