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Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в допинговых связях 

SPORT24.ru и ещё 15 21 час назад
Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в допинговых связях
Фото: Стоп-кадр видео CBS This Morning / YouTube
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью Mail on Sunday, в котором рассказал, что ранее в «Зените» работал врач, который был частью спонсируемой государством допинг-программы. Речь идет о Сергее Пухове — бывшем главном враче «Зенита», которого Родченков описывает как футбольного знахаря с очень хорошим практическим опытом в борьбе с допингом.

«Сергей Пухов был клубным врачом с 2006 по 2017 год, после чего ушел в отставку по неизвестным причинам. У него был опыт работы олимпийским врачом. И он был любимым доктором известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, десятки спортсменов которого были дисквалифицированы за употребление запрещенных препаратов, особенно за ЭПО. Пухов был также близким соратником Валерия Куличенко, куратора допинг-программы российской легкой атлетики», — отмечается в материале британского издания.

В материале также приводятся воспоминания бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, который скончался в сентябре 2019 года в 43-летнем возрасте из-за неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
В своей автобиографии Риксен рассказывал, что Пухов предлагал ему уколы, которые вкалывал снова и снова. «Я понятия не имел, что это было. Но, блин, это работало! Я получал невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не является чем-то незаконным. Я твердил себе, что Пухов должен знать границы. В конце концов, этот человек был официальным врачом олимпийской команды России», — приводятся слова Риксена в материале.
В общении с британским журналистом Родченков назвал странным тот факт, что на протяжении многих лет ФИФА не принимала никаких решений относительно допинга в российском футболе. По его словам, существовали очевидные и подлежащие судебному преследованию дела.
Mail on Sunday отмечает, что «Зенит» отказался отвечать на вопросы о докторе Пухове и его работе в клубе. Переадресовать вопросы врачу через его родственников автору материала также не удалось. При этом он обратился в ФИФА, где пообещали прокомментировать эту ситуацию в должное время.
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Комментарии
Летние виды спорта , Фернандо Риксен , Григорий Родченков , Валерий Куличенко , Сергей Пухов , Виктор Чегин , Зенит
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