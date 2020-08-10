Ефимова поделилась фото в ярком купальнике

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. На снимке спортсменка позирует в ярком купальнике возле моря.

«Кто сможет угадать, что это за пляж?» — подписала снимок спортсменка.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Ефимова показала новое фото с отдыха.