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Юлия Ефимова поделилась фото в ярком купальнике 

Чемпионат.com и ещё 1 21 час назад
Ефимова поделилась фото в ярком купальнике
Фото: Instagram
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. На снимке спортсменка позирует в ярком купальнике возле моря.

«Кто сможет угадать, что это за пляж?» — подписала снимок спортсменка.

.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Ранее Ефимова показала новое фото с отдыха.
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Летние виды спорта , Юлия Ефимова
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