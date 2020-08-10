В Севастополе прошел самый масштабный в России Кубок по регби-7 среди флотских команд 

Кубок Главнокомандующего ВМФ России собрал на трибунах стадиона СОК "Севастополь" более 4 тысяч зрителей. За главный приз сразились представители всех Военно-морских флотов РФ — от спортсменов из Владивостока, до их коллег из Калининграда.

Последние стали победителями состязания и по праву забрали из рук Командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова домой 19-килограммовый кубок-красавец.

В прошлом году в Севастополе уже проходил подобный турнир, но назывался "Кубок Командующего Черноморским флотом". Успех того мероприятия привлек внимание высшего военного руководства и получил значительную поддержку от Вооруженных Сил Российской Федерации. Более того, ещё 15 января на заседании Попечительского совета РК ЦСКА врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о готовности принять на центральном стадионе города Кубок Главнокомандующего ВМФ РФ.

Подобные перемены предполагали в том числе и присвоение турниру международного статуса. Только из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией в турнире не смогли принять участие команды из Вооруженных Сил Франции, Италии, Испании и Южной Африки. Председатель Высшего Совета ФРР Игорь Артемьев выразил уверенность, что в следующем году здесь будет представительство ряда регбийных команд не только из Европы, а со всего мира.