Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал

В Севастополе прошел самый масштабный в России Кубок по регби-7 среди флотских команд 

Партнерский материал 19 часов назад
В Севастополе прошел самый масштабный в России Кубок по регби-7 среди флотских команд
Фото: предоставлено организаторами
Кубок Главнокомандующего ВМФ России собрал на трибунах стадиона СОК "Севастополь" более 4 тысяч зрителей. За главный приз сразились представители всех Военно-морских флотов РФ — от спортсменов из Владивостока, до их коллег из Калининграда.
Последние стали победителями состязания и по праву забрали из рук Командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова домой 19-килограммовый кубок-красавец.
В прошлом году в Севастополе уже проходил подобный турнир, но назывался "Кубок Командующего Черноморским флотом". Успех того мероприятия привлек внимание высшего военного руководства и получил значительную поддержку от Вооруженных Сил Российской Федерации. Более того, ещё 15 января на заседании Попечительского совета РК ЦСКА врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о готовности принять на центральном стадионе города Кубок Главнокомандующего ВМФ РФ.
Подобные перемены предполагали в том числе и присвоение турниру международного статуса. Только из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией в турнире не смогли принять участие команды из Вооруженных Сил Франции, Италии, Испании и Южной Африки. Председатель Высшего Совета ФРР Игорь Артемьев выразил уверенность, что в следующем году здесь будет представительство ряда регбийных команд не только из Европы, а со всего мира.
В ближайших планах у Федерации регби России проведение Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации 25-27 сентября 2020 года. В этих числах в Москве соберутся 24 курсантские команды ВУЗов Министерства обороны РФ. Особый интерес к этому турниру привлекает перспектива получения настоящих спортивных званий за победу в нём. Уже сегодня ведется работа с Министерством спорта России, чтобы за победу во всеармейских турнирах по регби-7 присваивалось звание Мастер спорта, сообщил Президент РК ЦСКА, руководитель Комитета ФРР по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Российской Федерации Алексей Митрюшин.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
Комментарии
Летние виды спорта , Михаил Развожаев , Игорь Артемьев , Игорь Осипов , Министерство обороны , Минспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение