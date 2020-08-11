Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Родченков признался, что его узнали в США 

RT на русском 12 часов назад
Родченков признался, что его узнали в США
Фото: globallookpress.com
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что был опознан студентом в США.

«Это был студент. Я ответил ему: «Забудь, что видел меня. Да, это я. Никому не говори об этом. А затем я снова исчез», — сказал Родченков в видеоинтервью АР, уточнив, что его видели в поезде.

Также он объяснил, почему даёт интервью, не показывая своего лица.

«Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством. Я хочу жить», — ответил бывший глава Московской лаборатории.

Родченков переехал в США в 2015 году. В настоящее время он изменил внешность и его точное местонахождение неизвестно.
Ранее Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями.
RT на русском: последние новости
Родченков заявил, что США скрыли несколько положительных допинг-проб на ОИ-1996 Родченков заявил, что США скрыли несколько положительных допинг-проб на ОИ-1996 Тренер по плаванию Турецкий скончался в возрасте 71 года Тренер по плаванию Турецкий скончался в возрасте 71 года Набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса Набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса
Летние виды спорта , Григорий Родченков , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Канделаки вмешалась в скандал с Широковым
Канделаки вмешалась в скандал с Широковым
Широков оправдался за избиение судьи
Широков оправдался за избиение судьи
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение