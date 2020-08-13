Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Болгарин Симеон Штерев будет руководить женской сборной России по борьбе 

ТАСС и ещё 5 7 часов назад
Болгарин возглавил женскую сборную по борьбе
Фото: ТАСС
Болгарский специалист Симеон Штерев будет руководить женской сборной России по борьбе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Ранее специалист занимал пост старшего тренера сборной команды. Он вошел в тренерский штаб весной 2019 года. До этого сборную возглавлял Магомед Алиомаров, который скончался 13 мая из-за последствий коронавируса.

"Руководство женской сборной России по борьбе возложено на Штерева, на должность главного тренера назначения пока нет", — сообщил Мамиашвили.

Штереву 61 год, будучи спортсменом, он становился бронзовым призером Олимпийских игр — 1988 в Сеуле, а также выигрывал чемпионат мира и трижды побеждал на чемпионатах Европы. Тренировал мужскую и женскую сборные Азербайджана. Под руководством Алиомарова и Штерева сборная России на чемпионате мира 2019 года завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
ТАСС: последние новости
ФК "Локомотив" передал серебряную медаль РПЛ сезона-2019/20 Семину ФК "Локомотив" передал серебряную медаль РПЛ сезона-2019/20 Семину Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"
Летние виды спорта , Гандбол , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду выложил фото с возлюбленной
Роналду выложил фото с возлюбленной
Домрачева выступила с призывами к силовикам
Домрачева выступила с призывами к силовикам
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Чемпион ОИ призвал «лупить как собак» митингующих
Чемпион ОИ призвал «лупить как собак» митингующих
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение