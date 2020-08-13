Болгарин возглавил женскую сборную по борьбе

Болгарский специалист Симеон Штерев будет руководить женской сборной России по борьбе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее специалист занимал пост старшего тренера сборной команды. Он вошел в тренерский штаб весной 2019 года. До этого сборную возглавлял Магомед Алиомаров, который скончался 13 мая из-за последствий коронавируса.

"Руководство женской сборной России по борьбе возложено на Штерева, на должность главного тренера назначения пока нет", — сообщил Мамиашвили.

Штереву 61 год, будучи спортсменом, он становился бронзовым призером Олимпийских игр — 1988 в Сеуле, а также выигрывал чемпионат мира и трижды побеждал на чемпионатах Европы. Тренировал мужскую и женскую сборные Азербайджана. Под руководством Алиомарова и Штерева сборная России на чемпионате мира 2019 года завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.