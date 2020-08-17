Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в многоборье групп Вера Бирюкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии.

«Угадайте, в каком городе сделаны фото?» — написала Бирюкова.

22-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.