Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты 

Во Владикавказе чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков с позором выгнал невесту со свадьбы, сообщает «Евроспорт»

Во время торжества жених и несколько гостей одновременно получили на телефон видеозапись интимного характера с участием молодой супруги Сидакова. Автор рассылки утверждал, что девушка работала в эскорте.

После этого возмущенный новобрачный схватил невесту за волосы и с позором выставил ее с торжества, а потом сел на корточки и заплакал.

Друзья борца увезли его за город — чтобы он пришел в себя и не наделал глупостей.

Рассылка видео оказалась делом рук бывшего возлюбленного девушки, который решил таким образом ей отомстить.

Как сообщал «Рамблер», 24-летний Заурбек Сидаков — российский борец вольного стиля, чемпион мира 2018—2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России.