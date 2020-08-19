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Трехкратный чемпион мира по стрельбе Лапкин умер на 80-м году жизни

ТАССиещё 2
6 часов назад
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Трехкратный чемпион мира в пулевой стрельбе из винтовки Олег Лапкин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.
Умер Олег Лапкин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Стрелковый союз России и стрелковое сообщество скорбит и выражает свои самые искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей, которые его знали", - говорится в сообщении.
Лапкин является трехкратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства. Десять раз он становился чемпионом Европы и три раза - серебряным призером. С 1974 по 1992 год он был старшим тренером национальной сборной по пулевой стрельбе. С 1993 по 2007 год он занимал должность главного тренера сборной России.
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Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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